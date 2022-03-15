جوارديولا يرفض لوم لاعبيه بعد التعادل مع بالاس.. ويتحدث عن السباق مع ليفربول

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 11:52

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - مانشستر سيتي

رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لوم لاعبيه بشأن نتيجة مباراة كريستال بالاس، كما تحدث عن الصراع مع ليفربول نحو لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقدم كريستال بالاس هدية إلى ليفربول وعطل مانشستر سيتي بالتعادل معه سلبيا بدون أهداف يوم الإثنين في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد لعبنا مباراة جيدة حقا، كنا جيدين في ملعب كريستال بالاس وضد هذا الفريق الصعب".

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وأضاف "لشضشعبنا مباراة كرة قدم رائعة في كل النواحي، رغم أنه كان من الصعب السيطرة على لاعبيهم في خط الهجوم".

وتابع "صنعنا الكثير من الفرص، لم نكن رائعين في الهجوم، لكن بشكل عام كانت مباراة جيدة حقا".

وشدد الإسباني "لقد فعلنا كل شيء. ما أريده من فريقي هو أن يفعل أفضل من الخصم".

وأكمل "الآن لدينا فارق 4 نقاط ومباراة واحدة أكثر من ليفربول، يجب أن نفوز بالعديد من المباريات".

الفارق في الصدارة قد يتقلص إلى نقطة واحدة لو نجح ليفربول في إسقاط أرسنال بملعب الإمارات يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما.

وواصل بيب "كنا متقدمين بفارق 14 نقطة وكان أمامهم مباراتان أقل".

واستمر "لديهم الآن مباراة أقل. لقد قلت مرات عديدة أن هناك العديد من المباريات التي يجب أن نلعبها. علينا الفوز بالمباريات".

وأوضح مدرب برشلونة السابق "هناك 9 مباريات متبقية، والكثير من النقاط المتبقية".

واستطرد "سأشاهد دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع وبعد ذلك سأشاهد ليفربول ضد أرسنال يوم الأربعاء".

وأتم "ليفربول فريق مثير للاهتمام يستحق المشاهدة".

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