هدية إلى ليفربول.. كريستال بالاس والقائم يعطلان مانشستر سيتي

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - مانشستر سيتي

قدم كريستال بالاس هدية إلى ليفربول وعطل مانشستر سيتي بالتعادل معه سلبيا بدون أهداف اليوم الإثنين.

وحل مانشستر سيتي ضيفا على ملعب سيلهرست بارك لملاقاة كريستال بالاس في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 70 نقطة يتصدر بهم سيتي جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن ليفربول وللأخير لقاء أقل.

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وإن فاز ليفربول في مباراته المؤجلة فسيصبح الفارق بين الفريقين هو نقطة وحيدة فقط.

أما كريستال بالاس فوصل رصيده لـ34 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول الترتيب.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط كما هو متوقع من سيتي لكن دون خطورة حقيقية على مرمى كريستال بالاس.

وفي الدقيقة 27 كاد كيفن دي بروين يسجل هدفا لسيتي لكن تسديدته ارتدت من الحارس.

وبعد دقيقة كاد جواو كانسيلو يسجل هدفا لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وعادت الكرة إلى أيمريك لابورتي الذي سدد بقوة لكن تصويبته ذهبت لأعلى المرمى.

وكاد رياض محرز يسجل هدفا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 57 ارتدت تسديدة من دي بروين من القائم الأيمن لمرمى كريستال بالاس.

وأرسل جاك جريليش عرضية قابلها بيرناردو سيلفا بتسديدة مرت بجوار المرمى بقليل.

وكاد بالاس يصعق سيتي لكن تسديدة أودسوني إدوارد ارتدت من الدفاع.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

مانشستر سيتي كريستال بالاس
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