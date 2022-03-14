انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (0) - (0) مانشستر سيتي.. تعادل سلبي
الإثنين، 14 مارس 2022 - 21:45
كتب : FilGoal
يستضيف كريستال بالاس فريق مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي الصدارة برصيد 69 نقطة بينما كريستال بالاس في المركز الحادي عشر بـ 33 نقطة.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق57: القائم مرة أخرى يحرم سيتي من هدف محقق وتلك المرة بتسديدة من دي بروين.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق28: القائم يحرم جواو كانسيلو من هدف محقق أول وتابعها أيمريك لابورتي بتسديدة لكنها ذهبت لخارج الملعب.
ق25: مازال التعادل السلبي مستمرا.
ق15: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.
بداية المباراة
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