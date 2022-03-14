تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز أساسي مع مانشستر سيتي.. وثلاثي هجومي لـ بالاس
الإثنين، 14 مارس 2022 - 21:13
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا وباتريك فييرا تشكيلي مانشستر سيتي وكريستال بالاس لمواجهة الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة.
ويحتل كريستال بالاس المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: .
حراسة المرمى: إديرسون
خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر
خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا
خط الهجوم: جاك جريليش - فيل فودين - رياض محرز
وجاء تشكيل كريستال بالاس كالتالي: .
حراسة المرمى: فيسينتي جوايتا
خط الدفاع: تايريك ميتشيل - مارك جيهي - يواكيم أندرسون - ناثانيل كلاين
خط الوسط: شيخو كوياتي - جوفري شلوب - كونور جالاجر
خط الهجوم: مايكل أوليسي - جون فيليب ماتيتا - ويلفرد زاها
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