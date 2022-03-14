مدرب صنداونز: لا يجب أن نندفع بالفوز على الأهلي.. يقتربون من خوض 60 مباراة في الموسم

الإثنين، 14 مارس 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

مانكوبا مانجيثي المدير الفني لـ صنداونز

طالب مانكوبا مانجيثي المدير الفني لماميلودي صنداونز فريقه بعدم الاندفاع عقب الفوز على الأهلي مجددا مؤكدا أن الأخير يعاني من الإرهاق.

وكان صنداونز كرر فوزه على الأهلي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا وفاز عليه في ملعب سوكر سيتي بجنوب إفريقيا بهدف دون رد.

ونقل موقع "أي ديسكي تايمز" الجنوب إفريقي تصريحات لمدرب صنداونز قال خلالها: "كي أكون أمينا لا أريد أن أندفع بالفوز ضد الأهلي وأشعر بالغرور لأن الحقيقة أن الأهلي خاض الكثير من المباريات".

أخبار متعلقة
تذكرتي تكشف أسعار تذاكر مباراة مصر أمام السنغال.. وطرحها الثلاثاء متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا يطالب جماهير تشيلسي بوقف الهتاف لأبراموفيتش ديلي ميل: هدم أولد ترافورد؟ ثلاثة خيارات على طاولة مانشستر يونايتد

وواصل "هو ليسوا في أقصى انتعاشة لهم مؤخرا إن كنا عادلين فمن المحتمل أنهم اقتربوا من خوض المباراة رقم 60 لهم خلال الموسم الجاري وهذا ما جعلهم ليسوا في قمة مستواهم".

وأردف مانجيثي "مازال بإمكان الأهلي أن يكون خطرا للغاية لكنهم خاضوا مباراة صعبة ضد بيراميدز قبل مواجهتنا وفازوا بتلك المباراة".

وأكمل "لقد جاء الأهلي لتلك المباراة وفقدوا الظهير الأيمن لهم محمد هاني، وفقدوا بعض اللاعبين وتأثر مستواهم وهذا لم يكن ليحدث إن كانوا منتعشين ولديهم كل لاعبيهم".

واستدرك "بالقدر ما أريد أن نحصل على الإشادة جراء فوزنا بالمباراة لكنني لا أريد الاعتقاد أن هذا كان أقوى فريق يمكن أن نلعب معه في دوري الأبطال العام الجاري".

وواصل "إن نظرنا للرجاء المغربي في المجموعة الأخرى، وساجرادا الأنجولي والترجي التونسي والوداد المغربي، وإقصاء الزمالك من دور المجموعات، كل ذلك يخبرك أن هناك فرق أخرى قوية هناك في البطولة".

وشدد مدرب صنداونز "لذا لا يجب أن نندفع ونفكر أننا نضجنا، يجب أن نكون واقعيين ونقول ربما أفضل شيء هو تقديم كل اللاعبين ما لديهم أمام الأهلي مما ساعدنا على التأهل لربع النهائي مبكرا، وهذا أمر إيجابي ليجعلنا نركز على الدوري والكأس قبل الاهتمام بربع النهائي".

وأتم مانجيثي حديثه "لكن من الجيد جدا لمعنوياتنا الفوز في مباراتين ضد الأهلي ومن الأفضل أن نعرف أننا هزمناهم، هذا أمر تاريخي لكنني لا أريد أن ينجرف الفريق بعيدا".

صنداونز الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وغياب حازم إمام.. وجلسة بين فيريرا وحفني مدرب المريخ لـ في الجول: أخبار رحيلي كاذبة.. وأواصل العمل مع اللاعبين لمواجهة الأهلي دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم كاميروني لمباراة بترو أتليتكو والزمالك دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم سنغالي لمواجهة الأهلي والمريخ مصدر من كاف لـ في الجول: رفض شكوى صنداونز ضد رضوان جيد غياب مصري تام وحضور 7 من لاعبي أندية العرب.. تشكيل الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا الأهلي: صنداونز أوضح لـ الخطيب حقيقة تأخر حافلة الفريق وأكد على احترامه للأحمر رئيس المريخ لـ في الجول: نرفض توصيات القطاع الرياضي.. ندعم كلارك قبل مواجهة الأهلي
أخر الأخبار
صداقة خاصة.. كيف ساعد فابيانسكي يارمولينكو على تخطي آثار الحرب دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي كأس السلة - الأهلي ضد الاتحاد 24 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب صنداونز: لا يجب أن نندفع بالفوز على الأهلي.. يقتربون من خوض 60 مباراة في الموسم 37 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تذكرتي تكشف أسعار تذاكر مباراة مصر أمام السنغال.. وطرحها الثلاثاء 45 دقيقة | مصر
متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا يطالب جماهير تشيلسي بوقف الهتاف لأبراموفيتش 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: هدم أولد ترافورد؟ ثلاثة خيارات على طاولة مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وغياب حازم إمام.. وجلسة بين فيريرا وحفني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حوار في الجول - ثنائي الأهلي يتحدث عن الخروج من منزل زملكاوي وتأثير الحجاب على الاحتراف ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة