مدرب صنداونز: لا يجب أن نندفع بالفوز على الأهلي.. يقتربون من خوض 60 مباراة في الموسم

طالب مانكوبا مانجيثي المدير الفني لماميلودي صنداونز فريقه بعدم الاندفاع عقب الفوز على الأهلي مجددا مؤكدا أن الأخير يعاني من الإرهاق.

وكان صنداونز كرر فوزه على الأهلي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا وفاز عليه في ملعب سوكر سيتي بجنوب إفريقيا بهدف دون رد.

ونقل موقع "أي ديسكي تايمز" الجنوب إفريقي تصريحات لمدرب صنداونز قال خلالها: "كي أكون أمينا لا أريد أن أندفع بالفوز ضد الأهلي وأشعر بالغرور لأن الحقيقة أن الأهلي خاض الكثير من المباريات".

وواصل "هو ليسوا في أقصى انتعاشة لهم مؤخرا إن كنا عادلين فمن المحتمل أنهم اقتربوا من خوض المباراة رقم 60 لهم خلال الموسم الجاري وهذا ما جعلهم ليسوا في قمة مستواهم".

وأردف مانجيثي "مازال بإمكان الأهلي أن يكون خطرا للغاية لكنهم خاضوا مباراة صعبة ضد بيراميدز قبل مواجهتنا وفازوا بتلك المباراة".

وأكمل "لقد جاء الأهلي لتلك المباراة وفقدوا الظهير الأيمن لهم محمد هاني، وفقدوا بعض اللاعبين وتأثر مستواهم وهذا لم يكن ليحدث إن كانوا منتعشين ولديهم كل لاعبيهم".

واستدرك "بالقدر ما أريد أن نحصل على الإشادة جراء فوزنا بالمباراة لكنني لا أريد الاعتقاد أن هذا كان أقوى فريق يمكن أن نلعب معه في دوري الأبطال العام الجاري".

وواصل "إن نظرنا للرجاء المغربي في المجموعة الأخرى، وساجرادا الأنجولي والترجي التونسي والوداد المغربي، وإقصاء الزمالك من دور المجموعات، كل ذلك يخبرك أن هناك فرق أخرى قوية هناك في البطولة".

وشدد مدرب صنداونز "لذا لا يجب أن نندفع ونفكر أننا نضجنا، يجب أن نكون واقعيين ونقول ربما أفضل شيء هو تقديم كل اللاعبين ما لديهم أمام الأهلي مما ساعدنا على التأهل لربع النهائي مبكرا، وهذا أمر إيجابي ليجعلنا نركز على الدوري والكأس قبل الاهتمام بربع النهائي".

وأتم مانجيثي حديثه "لكن من الجيد جدا لمعنوياتنا الفوز في مباراتين ضد الأهلي ومن الأفضل أن نعرف أننا هزمناهم، هذا أمر تاريخي لكنني لا أريد أن ينجرف الفريق بعيدا".