مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وغياب حازم إمام.. وجلسة بين فيريرا وحفني

الإثنين، 14 مارس 2022 - 19:23

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - شيكابالا

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك خوض برنامجه التأهيلي الذي للتخلص من الإصابة التي يعاني منها بشد في عضلة السمانة.

وغاب حازم إمام عن المران لظروف شخصية عقب حصوله على إذن من الجهاز الفني.

وعقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع أيمن حفنى اطمأن خلالها على البرنامج التأهيلي الذي يخضع له قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

أخبار متعلقة
حوار في الجول - ثنائي الأهلي يتحدث عن الخروج من منزل زملكاوي وتأثير الحجاب على الاحتراف مدرب بنفيكا: مواجهة أياكس متكافئة.. وهالر: متعة للجميع مؤتمر تين هاج: إن تحسنا أكثر سنهزم بنفيكا.. نريد الذهاب لأبعد مرحلة في دوري الأبطال

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية فيما أدى الحراس مرانهم تحت قيادة أيمن طاهر مدربهم.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة قوية استعدادا للقاء بترو أتليتكو السبت المقبل.

وفقد الزمالك فرصه في الصعود لربع النهائي بعد هزيمتين أمام الوداد وتعادلين أمام بترو أتليكو وساجرادا.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.

وتقام المباراة يوم السبت 19 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.

وتبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 أو 4 في انتظار التأكيد الأخير.

الزمالك شيكابالا بترو أتليتكو في إفريقيا
نرشح لكم
مدرب صنداونز: لا يجب أن نندفع بالفوز على الأهلي.. يقتربون من خوض 60 مباراة في الموسم مدرب المريخ لـ في الجول: أخبار رحيلي كاذبة.. وأواصل العمل مع اللاعبين لمواجهة الأهلي دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم كاميروني لمباراة بترو أتليتكو والزمالك دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم سنغالي لمواجهة الأهلي والمريخ مصدر من كاف لـ في الجول: رفض شكوى صنداونز ضد رضوان جيد غياب مصري تام وحضور 7 من لاعبي أندية العرب.. تشكيل الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا الأهلي: صنداونز أوضح لـ الخطيب حقيقة تأخر حافلة الفريق وأكد على احترامه للأحمر رئيس المريخ لـ في الجول: نرفض توصيات القطاع الرياضي.. ندعم كلارك قبل مواجهة الأهلي
أخر الأخبار
صداقة خاصة.. كيف ساعد فابيانسكي يارمولينكو على تخطي آثار الحرب 44 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي كأس السلة - الأهلي ضد الاتحاد 23 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب صنداونز: لا يجب أن نندفع بالفوز على الأهلي.. يقتربون من خوض 60 مباراة في الموسم 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تذكرتي تكشف أسعار تذاكر مباراة مصر أمام السنغال.. وطرحها الثلاثاء 44 دقيقة | مصر
متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا يطالب جماهير تشيلسي بوقف الهتاف لأبراموفيتش 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: هدم أولد ترافورد؟ ثلاثة خيارات على طاولة مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وغياب حازم إمام.. وجلسة بين فيريرا وحفني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حوار في الجول - ثنائي الأهلي يتحدث عن الخروج من منزل زملكاوي وتأثير الحجاب على الاحتراف ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة