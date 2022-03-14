مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وغياب حازم إمام.. وجلسة بين فيريرا وحفني

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك خوض برنامجه التأهيلي الذي للتخلص من الإصابة التي يعاني منها بشد في عضلة السمانة.

وغاب حازم إمام عن المران لظروف شخصية عقب حصوله على إذن من الجهاز الفني.

وعقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع أيمن حفنى اطمأن خلالها على البرنامج التأهيلي الذي يخضع له قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية فيما أدى الحراس مرانهم تحت قيادة أيمن طاهر مدربهم.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة قوية استعدادا للقاء بترو أتليتكو السبت المقبل.

وفقد الزمالك فرصه في الصعود لربع النهائي بعد هزيمتين أمام الوداد وتعادلين أمام بترو أتليكو وساجرادا.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.

وتقام المباراة يوم السبت 19 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.

وتبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 أو 4 في انتظار التأكيد الأخير.