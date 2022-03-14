مدرب بنفيكا: مواجهة أياكس متكافئة.. وهالر: متعة للجميع

تحدث نيلسون فيريسيمو مدرب بنفيكا عن تساوي الحظوظ بين فريقه وبين أياكس قبل مواجهة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين الفريقين.

وقال فيريسيمو في المؤتمر الصحفي: "لا يمكننا القول أننا سنلعب فقط على المرتدة. يجب أن نجمع فريقا واستراتيجية".

وأضاف "نعلم أننا يجب أن نتحلى بالكفاءة اللازمة على صعيد التنظيم الدفاعي. تلقينا هدفين، ولكن في وقت طويل من الذهاب حافظنا على صلابتنا".

وأوضح "يجب أن نكون في أعلى مستوياتنا لتخطي هذه العقبة الصعبة التي هي أياكس. نحن نؤمن أن الحظوظ متساوية كما قلت قبل المباراة الأولى ولم يصدقني الكثير".

واختتم "على أياكس أن يحترمنا، ونحن سنحترمه. ستكون مباراة قط وفأر، بحثا عن نقاط الضعف وإمكانية استغلالها".

على الناحية الأخرى قال سيباستيان هالر مهاجم أياكس: "الكل يعرف أن الفرق البرتغالية تحب لعب الكرة والهجوم. في هذا الجانب هم مثل أياكس".

وأضاف "إنهما فريقان كبيران في بلديهما ويلعبان بنفس الطريقة. ستكون مباراة عظيمة للعب والمشاهدة".

وخيم التعادل على مباراة الذهاب بهدفين لمثلهما، في انتظار ما سيسفر عنه الإياب.