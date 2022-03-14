مدرب المريخ لـ في الجول: أخبار رحيلي كاذبة.. وأواصل العمل مع اللاعبين لمواجهة الأهلي

نفى لي كلارك المدير الفني للمريخ السوداني الأخبار التي تشير إلى رحيله عن تدريب الفريق قبل مواجهة الأهلي.

وقال كلارك لـFilGoal.com: "أنا في القاهرة بإذن من رئيس النادي وأواصل إعداد اللاعبين في معسكر مباراة الأهلي".

المدرب الإنجليزي شدد "كل الأخبار بشأن رحيلي عن تدريب المريخ كاذبة".

وشدد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني لـFilGoal.com على رفضه لتوصيات القطاع الرياضي بالنادي، بشأن رحيل لي كلارك عن تدريب الفريق.

وأصدر القطاع الرياضي لنادي المريخ السوداني بيانا اليوم الإثنين هاجم فيه لي كلارك مدرب الفريق، مشيرا إلى توصيته لمجلس الإدارة بإقالة الإنجليزي من منصبه. (طالع التفاصيل)

خسر الأهلي على يد مضيفه صنداونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت هذه نفس النتيجة التي خسر بها الأهلي مواجهة القاهرة أمام الفريق ذاته، مقابل انتصار وحيد على المريخ السوداني 3-2 وتعادل سلبي مع مواطنه الهلال.

ويقابل الأهلي المريخ يوم الجمعة المقبل على استاد الأهلي we السلام، في مباراة تُعتبر على أرض الفريق السوداني الذي لم يحصل على اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لملعبه في الخرطوم.