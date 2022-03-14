تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد يقود الهجوم ضد بشكتاش
الإثنين، 14 مارس 2022 - 18:23
كتب : FilGoal
يقود مصطفى محمد هجوم فريقه جالاتا سراي ضد بشكتاش في الدوري التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
ويلعب جالاتا سراي ضد بشكتاش في الجولة الـ29 من الدوري التركي.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: إينياكي بينيا
الدفاع: باتريك فان أنهولت – ماركاو – فيكتور نيلسون – عمر عبد القوي
الوسط: تايلان أناتالي – بيركان كوتلو - كريم أكتروكأوجلو
الهجوم: سفيان فيغولي – مصطفى محمد - إيمري
ويحتل جالاتا سراي المركز الـ15 في مركز ترتيب الدوري التركي، ويأتي بشكتاش في المركز الثامن بـ45 نقطة.
ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم 34 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
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