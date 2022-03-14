مصدر من كاف لـ في الجول: رفض شكوى صنداونز ضد رضوان جيد

الإثنين، 14 مارس 2022 - 17:42

كتب : محمد عبد العظيم

محمد الشناوي - الأهلي × صنداونز

رفضت لجنة الانضباط الشكوى المقدمة من نادي صنداونز الجنوب إفريقي ضد الحكم المغربي رضوان جيد.

وكان رضوان جيد قد أدار لقاء صنداونز أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل.

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تقدم نادي صنداونز بشكوى من أسبوع وتحديدا يوم 8 مارس ضد الحكم المغربي رضوان جيد على خلفية إدارته لمواجهة الفريق أمام الأهلي في الجولة الثالثة".

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وأوضح "اعترض صنداونز على قرار رضوان جيد بطرد رولاني موكوينا مدرب الفريق وبعض الإنذارات".

وأضاف المصدر "تم تحويل الشكوى للجنة الانضباط وتم الاستعانة برأي لجنة الحكام في قرارات رضوان جيد".

وكشف "تم رفض شكوى النادي الجنوب إفريقي بعد مراجعة فيديو المباراة إذ لم نكتشف وجود خطأ من الحكم المغربي".

واختتم تصريحاته "كما تم رفض طلب صنداونز أيضا بمنع قيادة أي حكم من شمال إفريقيا لمباراة الفريق التي يكون طرفها فريق من شمال إفريقيا".

وضمن صنداونز تأهله إلى ربع النهائي بعد حصد 10 نقاط من أربع جولات في دور المجموعات وقبل جولتين من النهاية.

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