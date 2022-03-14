تقرير: نيوكاسل لن يكون الأخير.. عرض سعودي لشراء تشيلسي

الإثنين، 14 مارس 2022 - 17:02

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - بالميراس وتشيلسي - كأس العالم للأندية 2021

تشيلسي الدوري الإنجليزي محمد الخريجي
نرشح لكم
تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز أساسي مع مانشستر سيتي.. وثلاثي هجومي لـ بالاس صداقة خاصة.. كيف ساعد فابيانسكي يارمولينكو على تخطي آثار الحرب متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا يطالب جماهير تشيلسي بوقف الهتاف لأبراموفيتش ديلي ميل: هدم أولد ترافورد؟ ثلاثة خيارات على طاولة مانشستر يونايتد رانجنيك: سانشو أخبرني أنه يعاني في التكيف مع قوة الدوري الإنجليزي آس: محمد صلاح هو الخطة البديلة لـ برشلونة في حال عدم التعاقد مع هالاند أوديجارد: أرسنال يبني شيئا مميزا محمد صلاح: لقب الدوري ما زال بين أيدينا
أخر الأخبار
صناعتان وتهديد كبير.. ماذا قدم مصطفى محمد في دربي تركيا ضد بيشكتاش 4 دقيقة | المحترفون
تشكيل ريال مدريد - فاسكيز ظهير أيمن أمام مايوركا.. وبنزيمة يقود الهجوم 19 دقيقة | الدوري الإسباني
مصطفى محمد يصنع هدفين في دربي تركيا ويقود جالاتا سراي للفوز على بيشكتاش 20 دقيقة | المحترفون
تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز أساسي مع مانشستر سيتي.. وثلاثي هجومي لـ بالاس 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي بلاك بول المفتوحة للسيدات 48 دقيقة | رياضات أخرى
صداقة خاصة.. كيف ساعد فابيانسكي يارمولينكو على تخطي آثار الحرب 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي كأس السلة - الأهلي (30)-(30) الاتحاد.. نهاية الفترة الثانية ساعة | رياضات أخرى
مدرب صنداونز: لا يجب أن نندفع بالفوز على الأهلي.. يقتربون من خوض 60 مباراة في الموسم ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة