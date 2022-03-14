غياب مصري تام وحضور 7 من لاعبي أندية العرب.. تشكيل الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 14 مارس 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

بحضور 7 لاعبين من الأندية العربية وغياب لاعبي الأهلي والزمالك، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تشكيل الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وضم التشكيل 3 لاعبين من بترو أتلتيكو الأنجولي الذي فاز على مواطنه ساجرادا بثلاثية نظيفة.

كما تضمن لاعبين من الترجي، عبد القادر بدران ومحمد علي بن رمضان، وهما مسجلي هدفيه في شباك النجم الساحلي.

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ومن شباب بلوزداد الجزائري يتواجد الثنائي حسين سلمي بعد الفوز على جوانينج جالاكسي البوتسواني 4-1.

ومن الوداد المغربي الذي فاز على الزمالك بهدف نظيف في القاهرة انضم الثنائي أحمد التكناوتي حارس المرمى، ويحيى جبران لاعب الوسط صاحب الهدف الوحيد من ركلة جزاء.

سابع لاعبي الأندية العرب هو أكرم جحنيط نجم وفاق سطيف الجزائري.

أما من صنداونز الجنوب إفريقي الذي تغلب على الأهلي بنفس النتيجة في القاهرة، يتواجد ليل لاكاي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد التكناوتي (الوداد)

خط الدفاع: إيدي أفونسو (بترو أتلتيكو) - عبد القادر بدران (الترجي) - بينتو (بترو أتلتيكو) - لاكاي (ماميلودي صنداونز)

خط الوسط: يحيى جبران (الوداد) - محمد علي بن رمضان (الترجي التونسي) - أكرم جحنيط (وفاق سطيف) - حسين سلمي (شباب بلوزداد) - محمد إسلام بكير (شباب بلوزداد)

خط الهجوم: تياجو أزولاو (بترو أتلتيكو)

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الترجي الزمالك الوداد صنداونز شباب بلوزداد وفاق سطيف
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