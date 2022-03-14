رانجنيك: سانشو أخبرني أنه يعاني في التكيف مع قوة الدوري الإنجليزي

الإثنين، 14 مارس 2022 - 15:42

كتب : FilGoal

احتفال جادون سانشو بهدفه في ديربي مانشستر

كشف رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد أن لاعبه جادون سانشو أخبره من قبل بأنه يعاني في التكيف مع قوة الدوري الإنجليزي، مشيدا بما وصل إليه اللاعب حاليا.

جادون سانشو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وانضم سانشو إلى يونايتد في صيف 2021 من بروسيا دورتموند في صفقة ضخمة لكنه لم يتألق في الشهور الأولى بأولد ترافورد

وقال رانجنيك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سانشو بات مختلفا عن اللاعب الذي كان عليه عندما انضم إلى يونايتد".

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وأضاف "أصبح الآن جادون سانشو الذي عرفته في ألمانيا منذ أن كان عمره 18 عاما".

وواصل المدرب الألماني "لم يكن هذا هو مستواه في الأسابيع والأشهر التي سبقت مجيئي".

ويعتقد "إنه يقترب الآن من مستواه الذي شاهدته في الدوري الألماني. الأمر كله يتعلق بالثقة".

سانشو الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ22 في يوم 25 مارس الجاري شارك في 32 مباراة مع يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل 5 أهداف وصنع 3.

وأوضح "عندما كان جادون في الـ17 من عمره، كنت أحاول إقناعه بالانضمام إلي في لايبزيج. لسوء الحظ، قرر الذهاب إلى دورتموند".

وأكمل رانجنيك "عندما جئت إلى يونايتد كان من الواضح أنه علينا تجربة كل شيء لمساعدته في الحصول على أفضل نسخة من نفسه".

وتابع "في النهاية، جميعهم بشر. مجرد حقيقة أنه كلف الكثير من المال لا تعني أنه يجب أن يلعب بهذا المستوى في البداية".

وأتم "لقد أخبرني أنه يعاني مع التكيف مع قوة الدوري الإنجليزي والاعتماد على لياقة بدنية عالية للغاية. الآن تمكن من فعل ذلك. أنا سعيد برؤيته يلعب بهذا المستوى".

جادون سانشو مانشستر يونايتد رالف رانجنيك
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