برونو يعود بعد الشفاء من فيروس كورونا.. وسباق مع الزمن للحاق بمواجهة أتليتكو

الإثنين، 14 مارس 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

عاد برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد لتدريبات فريقه يوم الإثنين بعد الشفاء من فيروس كورونا.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأفادت جريدة مانشستر إيفننج نيوز أن النجم البرتغالي يسابق الزمن للحاق بمواجهة أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء.

ويحل الفريق الإسباني ضيفا على ملعب أولد ترافورد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 1-1 في لقاء الذهاب.

أخبار متعلقة
قبل ساعات من لقاء مايوركا.. ريال مدريد يعلن استبعاد مدافعه تعيين فيليكس ماجات كمدير فني لـ هيرثا برلين أندي كول: أعترف بحب مشاهدة محمد صلاح.. وقد اتعرض لهجوم جماهير يونايتد بسببه محمد صلاح: لقب الدوري ما زال بين أيدينا

وكان الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد قد أوضح سبب غياب لاعبه برونو فيرنانديز عن لقاء توتنام يوم السبت الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رالف رانجنيك في تصريحات لقناة النادي: "برونو تعرض للمرض يوم الجمعة ولم يستطع التدريب ولا يستطيع اللعب أمام توتنام، أتمنى أن يكون جاهزا لمواجهة الثلاثاء".

في السياق نفسه، عاد لوك شار للتدريبات بعد الشفاء من فيروس كورونا أيضا.

وقال رانجنيك "من المحتمل أن يخوض شاو سباقا مع الزمن من أجل المشاركة في مباراة دوري الأبطال".

ومن المقرر أن يتم تقييم سكوت مكتوميناي بعد أن منعته إصابة في عضلة السمانة من اللعب في أمام توتنام.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
نرشح لكم
بوكيتينو: دوناروما لم يخطئ.. الكرة مخالفة ضد بنزيمة توخيل يعلق بشكل ساخر على أزمة سفر تشيلسي إلى فرنسا لملاقاة ليل رابطة مجموعات ألتراس باريس: نعرف ما فعله الخليفي للنادي.. لكنه ليس مناسبا انتهت مجموعة الزمالك - بترو أتلتيكو (3)-(0)ساجرادا.. الأصفر يضمن التأهل هل يدخل متحف برنابيو؟ ألابا يكشف لأول مرة سر "احتفال الكرسي" بوفون: خطأ دوناروما سيفيده.. فهو من أفضل 3 حراس في العالم لاعب سان جيرمان يهاجم ميسي: كان يسير ضد ريال مدريد.. مودريتش وضعه في جيبه تقارير: الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد ناصر الخليفي بعد أحداث لقاء سان جيرمان وريال مدريد
أخر الأخبار
مؤتمر رانجنيك: يجب أن نكون في أفضل حالاتنا ضد أتليتكو كما حدث أمام توتنام 8 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
لدى طبيب لاعبي الأهلي.. عمرو جمال يتوجه للنمسا من أجل جراحة الرباط الصليبي دقيقة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي – 22 لاعبا لمواجهة الاتحاد 11 دقيقة | الدوري المصري
غياب مصري تام وحضور 7 من لاعبي أندية العرب.. تشكيل الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: كاف يرفض طلب الجزائر بتغيير حكم لقاء الذهاب أمام الكاميرون 36 دقيقة | تصفيات كأس العالم
طبيب بيراميدز لـ في الجول: رمضان خارج معسكر مباراتي السنغال 36 دقيقة | حلم المونديال
كرة يد - الأهلي يعين مدير قطاع الناشئين قائما بأعمال المدير الفني للفريق ساعة | رياضات أخرى
رانجنيك: سانشو أخبرني أنه يعاني في التكيف مع قوة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة