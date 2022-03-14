برونو يعود بعد الشفاء من فيروس كورونا.. وسباق مع الزمن للحاق بمواجهة أتليتكو

عاد برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد لتدريبات فريقه يوم الإثنين بعد الشفاء من فيروس كورونا.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأفادت جريدة مانشستر إيفننج نيوز أن النجم البرتغالي يسابق الزمن للحاق بمواجهة أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء.

ويحل الفريق الإسباني ضيفا على ملعب أولد ترافورد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل 1-1 في لقاء الذهاب.

وكان الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد قد أوضح سبب غياب لاعبه برونو فيرنانديز عن لقاء توتنام يوم السبت الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رالف رانجنيك في تصريحات لقناة النادي: "برونو تعرض للمرض يوم الجمعة ولم يستطع التدريب ولا يستطيع اللعب أمام توتنام، أتمنى أن يكون جاهزا لمواجهة الثلاثاء".

في السياق نفسه، عاد لوك شار للتدريبات بعد الشفاء من فيروس كورونا أيضا.

وقال رانجنيك "من المحتمل أن يخوض شاو سباقا مع الزمن من أجل المشاركة في مباراة دوري الأبطال".

ومن المقرر أن يتم تقييم سكوت مكتوميناي بعد أن منعته إصابة في عضلة السمانة من اللعب في أمام توتنام.

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