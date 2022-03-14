 رئيس المريخ لـ في الجول: نرفض توصيات القطاع الرياضي.. ندعم كلارك قبل مواجهة الأهلي

الإثنين، 14 مارس 2022 - 13:27

كتب : محمد عبد العظيم

لي كلارك - مدرب المريخ السوداني

شدد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني على رفضه لتوصيات القطاع الرياضي بالنادي، بشأن رحيل مدرب الفريق، الإنجليزي لي كلارك.

وقال مصطفى لـ FilGoal.com: "نرفض جميع توصيات القطاع الرياضي بالنادي. لدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني للفريق وهو مستمر في عمله دون أزمة".

وأضاف "سأتواصل معه لدعمه قبل مواجهة الأهلي. ما يثار عن وجود أزمة لا أساس له من الصحة.

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وأصدر القطاع الرياضي لنادي المريخ السوداني بيانا اليوم الإثنين هاجم فيه لي كلارك مدرب الفريق، مشيرا إلى توصيته لمجلس الإدارة بإقالة الإنجليزي من منصبه. (طالع التفاصيل)

خسر الأهلي على يد مضيفه صنداونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت هذه نفس النتيجة التي خسر بها الأهلي مواجهة القاهرة أمام الفريق ذاته، مقابل انتصار وحيد على المريخ السوداني 3-2 وتعادل سلبي مع مواطنه الهلال.

بالخسارة أمام صنداونز للمرة الثانية، فقد الأهلي فرصة التأهل على صدارة المجموعة رسميا.

حتى لو خسر الفريق الجنوب إفريقي مباراتيه المقبلتين سيتجمد رصيده عند 10 نقاط، وهو أقصى عدد ممكن من النقاط بالنسبة للأهلي، وبالتالي يتصدر صنداونز بأفضلية المواجهات المباشرة.

المعضلة تكمن في تساوي نقاط الأهلي مع منافسيه على البطاقة الثانية، الثنائي السوداني الهلال والمريخ، ولكل منهم 4 نقاط.

بالتالي الخيار الأول والأكثر تفاديا لأي حسابات معقدة، هو فوز الأهلي على المريخ ثم الهلال، حيث سيلعب المباراتين في القاهرة.

في هذه الحالة يصل الأهلي إلى 10 نقاط، ويصبح الحد الأقصى لكل من الهلال والمريخ هو 7 نقاط فقط.

ويقابل الأهلي المريخ يوم الجمعة المقبل على استاد السلام، في مباراة تُعتبر على أرض الفريق السوداني الذي لم يحصل على اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لملعبه في الخرطوم.

المريخ الأهلي في إفريقيا حازم مصطفى
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