معد المريخ البدني لـ في الجول: أنا وكلارك لا نعرف ما يثار من النادي.. نحن في القاهرة بعلمهم

شدد إسلام جمال المعد البدني للمريخ السوداني، أنه لا يعرف شيئا عن سبب تصعيد النادي السوداني ضده وضد المدرب لي كلارك.

أصدر القطاع الرياضي لنادي المريخ السوداني بيانا اليوم الإثنين هاجم فيه لي كلارك مدرب الفريق، مشيرا إلى توصيته لمجلس الإدارة بإقالة الإنجليزي من منصبه. (طالع التفاصيل)

وقال جمال لـ FilGoal.com: "لا نعرف شيئا، سواء أنا أو المدرب لي كلارك عما أثير من القطاع الرياضي للنادي".

وأوضح "لقد وصلنا للقاهرة أمس الأحد. كيف نتجه للقاهرة دون إذن النادي، وكان في استقبالنا النائب الثاني لرئيس المريخ متوكل ود الجزيرة؟".

وأكمل "حضرنا إلى هنا بعلم إدارة النادي، ونقوم بالإعداد لوصول الفريق لمواجهة الأهلي".

خسر الأهلي على يد مضيفه صنداونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت هذه نفس النتيجة التي خسر بها الأهلي مواجهة القاهرة أمام الفريق ذاته، مقابل انتصار وحيد على المريخ السوداني 3-2 وتعادل سلبي مع مواطنه الهلال.

بالخسارة أمام صنداونز للمرة الثانية، فقد الأهلي فرصة التأهل على صدارة المجموعة رسميا.

حتى لو خسر الفريق الجنوب إفريقي مباراتيه المقبلتين سيتجمد رصيده عند 10 نقاط، وهو أقصى عدد ممكن من النقاط بالنسبة للأهلي، وبالتالي يتصدر صنداونز بأفضلية المواجهات المباشرة.

المعضلة تكمن في تساوي نقاط الأهلي مع منافسيه على البطاقة الثانية، الثنائي السوداني الهلال والمريخ، ولكل منهم 4 نقاط.

بالتالي الخيار الأول والأكثر تفاديا لأي حسابات معقدة، هو فوز الأهلي على المريخ ثم الهلال، حيث سيلعب المباراتين في القاهرة.

في هذه الحالة يصل الأهلي إلى 10 نقاط، ويصبح الحد الأقصى لكل من الهلال والمريخ هو 7 نقاط فقط.

ويقابل الأهلي المريخ يوم الجمعة المقبل على استاد السلام، في مباراة تُعتبر على أرض الفريق السوداني الذي لم يحصل على اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لملعبه في الخرطوم.