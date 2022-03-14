تعيين فيليكس ماجات كمدير فني لـ هيرثا برلين

أعلن نادي هيرثا برلين تعيين المخضرم فيليكس ماجات كمدير فني للفريق.

وتم تعيين ماجات حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان النادي قد فك ارتباطه بتايفون كوركوت مدرب الفريق بعد 3 أشهر من توليه المسؤولية بسبب النتائج السيئة.

هذا الأسبوع تلقى هيرثا برلين خسارته الخامسة على التوالي في الدوري الألماني ليتوقف رصيده عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي لهيرتا برلين في بيان نشره النادي: "السيرة الذاتية لماجات تتحدث عن نفسها".

في 2016 كاد ماجات أن يقود تدريب الأهلي لكنه رفض العرض لعدم استقرار الأوضاع في مصر.

وقتها قال ماجات في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية: "الأوضاع السياسية في مصر غير مستقرة".

ماجات قاد بايرن ميونيخ للتتويج بثنائية الدوري والكأس في موسمين متتاليين، 2004-2005 و2005-2006.

كما حصد لقب الدوري الألماني مع فولفسبورج في 2009.