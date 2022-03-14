آس: محمد صلاح هو الخطة البديلة لـ برشلونة في حال عدم التعاقد مع هالاند

كشف تقرير إسباني بأن محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، هو الخطة البديلة لمسؤولي برشلونة حال عدم التعاقد مع النرويجي إرلينج هالانج مهاجم بوروسيا دورتموند.

وقالت جريدة آس إن هالاند هو الصفقة الاستراتيجية الأولى لبرشلونة، ولكن في ظل اقترابه من مانشستر سيتي، وضع رئيس البلاوجرانا خوان لابورتا، مع المدير الفني تشافي خطة بديلة.

وأوضح التقرير أن برشلونة ينوي إقناع هالاند بجمال الحياة في برشلونة مقارنة بمانشستر، وأن برشلونة هو منجم الحصول على الكرات الذهبية، ولكن إن لم يحدث ذلك، فإن الخطة البديلة هي التعاقد مع محمد صلاح.

بحسب التقرير، فإن تشافي والجهاز الفني لبرشلونة ينظران لـ صلاح على أنه اللاعب المثالي لإكمال هجوم برشلونة، رغم أنه ليس مهاجما صريحا، ولكنه يضمن على الأقل 30 هدفا في الموسم بحسب التقرير، كما أنه لاعب مرن هجوميا ومازال بعمر الـ 29 وأمامه 4 سنوات من اللعب في المستوى العالي.

ويكمل التقرير بأن برشلونة يمكنه الاصطياد في ماء مفاوضات تجديد صلاح مع ليفربول "العكرة" حتى الآن بحسب التقرير، ودفع مبلغ بين 60 و70 مليون يورو للحصول على صلاح، مع وجود 100 مليون يورو أخرى في صورة مكافآت.

وتقول آس بأن برشلونة وجد ترحابا مبدئيا من ممثلي صلاح حين تم عرض فكرة الانتقال إلى برشلونة.

وكذلك، قال التقرير إن بقية سيناريوهات برشلونة البديلة تضم مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، ومهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو.

ويلعب صلاح في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

يذكر أن صلاح حقق الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام 20 فريقا، حين سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر.

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.