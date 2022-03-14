أوديجارد: أرسنال يبني شيئا مميزا
الإثنين، 14 مارس 2022 - 12:12
كتب : FilGoal
يتفاءل مارتن أوديجارد لاعب أرسنال بمستقبل الفريق بعد فوزه في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
مارتن أوديجارد
النادي : أرسنال
وقال النرويجي لقناة TV2:"من الواضح أن شيئا استثنائيا يجري حاليا في الفريق، تشعر به في النادي كله".
وواصل "نبني شيئا مميزا. مجموعة لاعبين يحبون بعضهم البعض ويستمتعون بلعب الكرة معا".
واستمر "أستمتع باللعب مع الفريق، نحن مجموعة تعرف بعضها جيدا. نتحسن، والنظام يتطور للأفضل. الأمور تسير بسلاسة الآن".
وشارك أوديجارد (23 عاما) في 28 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 5 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.
ويستضيف أرسنال فريق ليفربول يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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