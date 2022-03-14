أوديجارد: أرسنال يبني شيئا مميزا

الإثنين، 14 مارس 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال

يتفاءل مارتن أوديجارد لاعب أرسنال بمستقبل الفريق بعد فوزه في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النرويجي لقناة TV2:"من الواضح أن شيئا استثنائيا يجري حاليا في الفريق، تشعر به في النادي كله".

وواصل "نبني شيئا مميزا. مجموعة لاعبين يحبون بعضهم البعض ويستمتعون بلعب الكرة معا".

أخبار متعلقة
محمد صلاح: لقب الدوري ما زال بين أيدينا أندي كول: أعترف بحب مشاهدة محمد صلاح.. وقد اتعرض لهجوم جماهير يونايتد بسببه حصيلة أحداث الشغب في كأس المغرب "إصابة 85 شرطيا والقبض على 160" القطاع الرياضي لـ المريخ السوداني يهاجم مدرب الفريق ويوصي بإقالته

واستمر "أستمتع باللعب مع الفريق، نحن مجموعة تعرف بعضها جيدا. نتحسن، والنظام يتطور للأفضل. الأمور تسير بسلاسة الآن".

وشارك أوديجارد (23 عاما) في 28 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 5 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويستضيف أرسنال فريق ليفربول يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أوديجارد أرسنال
نرشح لكم
آس: محمد صلاح هو الخطة البديلة لـ برشلونة في حال عدم التعاقد مع هالاند محمد صلاح: لقب الدوري ما زال بين أيدينا أندي كول: أعترف بحب مشاهدة محمد صلاح.. وقد اتعرض لهجوم جماهير يونايتد بسببه محرز: ضغط ليفربول يجعلنا أكثر جوعا للفوز بمبارياتنا كلوب: لويس دياز لم يقدم كل ما لديه حتى الآن.. وهذه أسباب تأقلمه السريع معنا أرسنال يستعيد المركز الرابع بثنائية أمام ليستر سيتي جناح بايرن يوجه رسالة إلى ليفربول حول تمديد عقد محمد صلاح هافرتز: نقدم كل ما لدينا من أجل جماهير تشيلسي بعد الأزمة الأخيرة.. ولم أتعمد إصابة بيرن
أخر الأخبار
مصدر بـ منتخب مصر لـ في الجول: الإصابة لن تمنع محمد صلاح من قيادة الفراعنة ضد السنغال 3 دقيقة | منتخب مصر
برونو يعود بعد الشفاء من فيروس كورونا.. وسباق مع الزمن للحاق بمواجهة أتليتكو 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قبل ساعات من لقاء مايوركا.. ريال مدريد يعلن استبعاد مدافعه ساعة | الدوري الإسباني
 رئيس المريخ لـ في الجول: نرفض توصيات القطاع الرياضي.. ندعم كلارك قبل مواجهة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
معد المريخ البدني لـ في الجول: أنا وكلارك لا نعرف ما يثار من النادي.. نحن في القاهرة بعلمهم ساعة | دوري أبطال إفريقيا
يد - ليموج الفرنسي يعلن ضم سيف الدرع ساعة | رياضات أخرى
بيرسي تاو ولاكاي في قائمة جنوب إفريقيا النهائية لمواجهة فرنسا 2 ساعة | إفريقيا
تعيين فيليكس ماجات كمدير فني لـ هيرثا برلين 2 ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة