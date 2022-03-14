محمد صلاح: لقب الدوري ما زال بين أيدينا

يؤمن محمد صلاح نجم ليفربول بأن فرص فريقه في اقتناص لقب الدوري الإنجليزي ليست قليلة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول يجد منافسة قوية من مانشستر سيتي الذي يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط.

ونشر صلاح صورا من فوز فريقه على برايتون في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق قائلا: "ما زال في أيدينا".

ويلعب ليفربول مباراته المؤجلة ضد أرسنال بملعب الإمارات يوم الأربعاء، بعد يومين من لقاء مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس.

ويتبقى 10 مباريات لكل فريق هذا الموسم، علما بأن ملعب الاتحاد سيشهد مباراة القمة بينهما يوم 10 أبريل المقبل.

It is still in our hands. pic.twitter.com/vPMd2Qs0zI — Mohamed Salah (@MoSalah) March 13, 2022

ويتكهن البعض بأن ما قاله صلاح يعد رسالة خفية لإدارة ليفربول بشأن مسألة تمديد عقده.

فليفربول يحاول تمديد عقد صلاح في الوقت الحالي، لكنه لم ينجح في ذلك، في ظل التعاقد الذي ينتهي بينهما في صيف 2023.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر.

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

ويأتي ذلك بعد حديث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن الوضع الحالي لمسألة تجديد عقد النجم المصري، والذي سينتهي في يونيو 2023.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل يومين: "يتوقع صلاح أن يكون هذا النادي طموحا، لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، إنه قراره، كل شيء على ما يرام من وجهة نظري"..

وأضاف "ولم يحدث أي شيء آخر لا بالتوقيع أو رفض التجديد، علينا فقط الانتظار ولا داعي للاندفاع".

بعد تصريحات كلوب نشر رامي عباس تغريدة جاءت على النحو التالي:

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 238 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.