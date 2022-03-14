حصيلة أحداث الشغب في كأس المغرب "إصابة 85 شرطيا والقبض على 160"

الإثنين، 14 مارس 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

أحداث الشغب - المغرب الفاسي × الجيش الملكي

رصد الأمن المغربي حصيلة أحداث الشغب التي أعقبت مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي ضمن منافسات كأس العرش المغربي، وأسفرت عن إصابة بعض المشجعين وعدد من قوات الأمن.

واندلعت هذه الأحداث فور صافرة نهاية المباراة، حيث بدأ بعض مشجعي الجيش الملكي في اقتلاع الكراسي وإلقاء الحجارة على عناصر الأمن واقتحام الملعب.

وبحسب تقارير صحفية مغربية فإن ذلك نتج عن عدم تقبل جماهير الجيش الملكي لخروج فريقها من الكأس على يد المغرب الفاسي، مما أنتج هذه الفوضى.

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وجاء بيان المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب والذي نشرته الصحف المغريبة على النحو التالي:

"أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها ولاية أمن الرباط على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم التي جمعت، بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الرياضي الفاسي يوم الأحد 13 مارس الجاري، عن ضبط 160 شخصا، من بينهم 90 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب المرتبط بالرياضة، وحيازة أسلحة بيضاء، والسكر العلني البين والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار عمدا في سيارة".

"تسبب المتورطون في أعمال الشغب في إصابة 85 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 63 مصابا تم نقلهم للمستشفى الجامعي ابن سينا، و14 مصابا تم الاحتفاظ بهم بمستشفى التخصصات، و8 مصابين تم نقلهم للمستشفى العسكري بالرباط، حيث يشرف طاقم طبي من مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على متابعة عملية استشفائهم وتمكينهم من المساعدات الطبية اللازمة".

"رصدت مصالح الأمن الوطني إلى غاية هذه المرحلة من البحث إصابة 18 عنصرا من القوات المساعدة بجروح وكدمات ورضوض، فضلا عن إصابة 57 من الجمهور بإصابات مختلفة، من بينهم 34 مصابا تم إسعافهم بعين المكان من طرف الطواقم الطبية والتمريضية، بينما تم نقل باقي المصابين لمختلف المؤسسات الصحية بالرباط".

"سجلت مصالح الأمن الوطني إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلحاق خسائر مادية بالعديد من مرافق ومشتملات الملعب، وإضرام النار في دراجة نارية، وتعييب وتكسير 33 مركبة وناقلة تتنوع ما بين مركبات تابعة للشرطة وسيارات أخرى ملك العامة كانت متوقفة بالفضاءات الخارجية للملعب".

"تم إخضاع جميع الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد من الموقوفين في أعمال الشغب المرتكبة، وتشخيص كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تتواصل حاليا عمليات مراجعة جميع كاميرات المراقبة لتحديد وتشخيص كل من ثبت تورطه في اقتراف أعمال العنف والشغب التي أعقبت هذه المباراة".

وفاز المغرب الفاسي بهدفين دون رد ليتأهل إلى دور الـ16، مقصيا الجيش الملكي مبكرا.

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