أندي كول: أعترف بحب مشاهدة محمد صلاح.. وقد اتعرض لهجوم جماهير يونايتد بسببه

الإثنين، 14 مارس 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في مانشستر يونايتد

يتوقع أندي كول أحد أشهر مهاجمي مانشستر يونايتد في تسعينات القرن الماضي أن يتعرض للهجوم من جماهير فريقه بسبب اعترافه بحب مشاهدة محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح يتألق بقوة مع ليفربول للموسم الخامس على التوالي، ويتصدر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

وقال كول في تصريحات نشرها موقع HITC: "ما يفعله صلاح في الدوري الإنجليزي جنون".

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ووصل صلاح لهدفه رقم 20 في الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة من أصل 5 مواسم مع الريدز.

وأضاف "لن أكذب، أنا أحب مشاهدة محمد صلاح وهو يلعب. أعرف أنه يلعب لليفربول (غريم مانشستر يونايتد التاريخي)، وقد تهاجمني جماهير الشياطين الحمر، لكنه يمتلك جودة كبيرة".

وتابع "صلاح لاعب جيد. وأعتقد أنه لاعب جماعي يلعب من أجل الفريق، يعمل بجد للغاية. يصنع ويسجل الأهداف".

وأتم "عندما تجد لاعبا بهذه الجودة يفعل ذلك في 4 مواسم ادفع له ما يريد".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 238 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

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