أمير مرتضى: الزمالك سيعين أجنبيا لقيادة قطاع الناشئين

قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الفريق الأول بالزمالك إن النادي سيتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة قطاع الناشئين.

وصرح أمير عبر قناة الشمس "سنتعاقد مع مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين".

وواصل "ندرس أكثر من سيرة ذاتية وسنختار أحدا".

وأضاف "لابد أن يتماشى أسلوب المدرب مع طريقة لعب الفريق الأول، فهو من سينسق مع جوسفالدو فيريرا (المدير الفني)".

وقدم الزمالك يوم الأحد فيريرا مدربه الجديد الذي خلف الفرنسي باتريس كارتيرون.

وخسر الفريق مباراته الأولى مع فيريرا قبل يومين أمام ضيفه الوداد المغربي ليودع دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي يوم الجمعة.