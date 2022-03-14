النيابة توضح نتيجة تحقيقها الأولي في وفاة حارس شباب الأهلي

الإثنين، 14 مارس 2022 - 10:17

كتب : FilGoal

زياد إيهاب

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا عبر صفحتها الرسمية أوضحت فيه نتيجة تحقيقها الأولي في وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق مواليد 2003 في الأهلي.

وأعلن الأهلي يوم الأحد وفاة لاعبه دون ذكر تفاصيل أخرى.

وقالت النيابة في بيانها إن زياد "كان يمر بضائقة نفسية بسبب رفض والده طلبه بالزواج من فتاة ما".

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وأضافت "صباح يوم الأحد فاجأ أهله بإلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقيم به".

وذكرت النيابة أنها قررت نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة للحصول على تقرير حول الإصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة.

وأتمت بأن تحقيقها مستمر.

وينعي فريق عمل FilGoal.com أسرة الفقيد ويدعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

الأهلي زياد إيهاب النيابة العامة
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