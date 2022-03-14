مواعيد مباريات اليوم 14 مارس 2022 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وسيتي وتريزيجيه ومصطفى محمد

الإثنين، 14 مارس 2022 - 10:04

كتب : FilGoal

تريزيجيه - باشاك شهير - الدوري التركي

يحل ريال مدريد ضيفا اليوم الإثنين على ريال مايوركا في الدوري الإسباني (10 مساء - beIN 1).

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي (10 مساء - beIN Premium 1).

وفي الدوري التركي يلعب إسطنبول باشاك شهير، الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه"، ضد أنطاليا سبور (3 مساء).

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بينما مصطفى محمد مع جالاتا سراي يواجه بشيكتاش (7 مساء).

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ريال مدريد مانشستر سيتي
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