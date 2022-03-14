كرة طائرة - ترتيب مجموعة الدوري ومواجهات النظام الجديد للمسابقة

اختتمت منافسات دور المجموعة التي أقيمت من دور واحد ضمن المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لرجال الكرة الطائرة.

وانفرد الأهلي بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بـ 21 نقطة من الفوز في سبع مباريات ودون خسارة أي شوط.

ويتم ترتيب الفرق الثمانية على أن يتم لعب دور ربع نهائي إقصائي بخروج المغلوب وبنظام Best of 3 الذي يطبق هذا الموسم لأول مرة.

ويعني ذلك تأهل الفريق الذي يحقق الانتصار مرتين إلى الدور نصف النهائي.

وتقام منافسات نصف النهائي والنهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات ينتصر.

وبعد ختام مرحلة المجموعة جاء ترتيب الدوري كالآتي:

1- الأهلي 21 نقطة (7 فوز)

2- الاتحاد 13 نقطة (4 فوز)

3- بتروجت 10 نقاط (4 فوز)

4- الزمالك 11 نقطة (3 فوز)

5- سموحة 10 نقاط (3 فوز)

6- طلائع الجيش 8 نقاط (3 فوز)

7- الطيران 7 نقاط (2 فوز)

8- هيليوبوليس 5 نقاط (2 فوز)

ويأتي الترتيب بناء على عدد الفوز لكل فريق وفي حال التساوي يتم النظر للنقاط

تقام مرحلة ربع النهائي الإقصائية بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي والمباريات كالآتي:

الأهلي × هيليوبوليس

الاتحاد × الطيران

بتروجت × طلائع الجيش

الزمالك × سموحة