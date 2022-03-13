محمود علاء: أكرر اعتذاري لجمهور الزمالك الذي صنع اسمي.. وأعرف أنهم يحبونني

الأحد، 13 مارس 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك

وجه محمود علاء مدافع الزمالك الاعتذار لجمهور فريقه مرة جديدة عما بدر منه خلال مباراة الوداد المغربي.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال محمود علاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أكرر اعتذاري لجمهور الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي".

وأضاف "جمهور الزمالك ساندني كثيرا وله الفضل علي، وهو من صنع اسمي وشخصيتي".

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وأكد "أعتذر للجمهور لأن هناك موقف خطأ لم يكن يصح أن يحدث مني، وذلك بدون الدخول في التفاصيل والشتائم التي وجهت لي من بعض العناصر المدسوسة بين الجماهير".

وأشار "لا أعرف ما الذي سيترتب على اعتذاري، لكني أعتذر بسبب الموقف الذي ظهر خلاله أنني أخطأت، ومتقبل أي عقوبة لأن ذلك حق جمهور الزمالك".

وكشف "نعاني من ضغوط كثيرة في الفترة الماضية والجمهور يدعمنا دائما ولذلك أعتذر لهم".

وأوضح "اعتذرت للجهاز الفني والإدارة واللاعبين وكان يجب أن أوضح ذلك للجمهور الذي لم أشاهد منه أي شيء سيء قبل ذلك".

وشدد "الشعور بالخطأ يجعل لك قيمة أمام الناس عندما لا تكابر وتعترف به، وأنا أعرف أن جمهور الزمالك يحب محمود علاء".

وأتم تصريحاته "أعد جمهور الزمالك أن الفريق سيكون أفضل في الفترة المقبلة وسننافس على جميع البطولات، وهذا لن يحدث بدون دعمهم للفريق واللاعبين".

وأعلن رئيس الزمالك سلسلة من العقوبات عقب خسارة الفريق من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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