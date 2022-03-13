إيهاب جلال: تأهل بيراميدز لـ ربع النهائي لا يعني التهاون.. وهذا موقف رمضان صبحي

شدد إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز على إن التعادل مع الصفاقسي مهم للغاية مع منح الفريق بطاقة الصعود.

وتعادل بيراميدز مع الصفاقسي بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال إيهاب جلال في تصريحات للموقع الرسمي: "التعادل هام لنا مع صعود الفريق لربع النهائي، الصعود وضع الفريق في موقف طيب. التركيز الآن سيكون الفوز في باقي المباريات من أجل حسم الصدارة. سندخل آخر مباراتين دون قلق".

وتابع "الصفاقسي فريق قوي ولعب مباراتين في غاية القوة سواء في القاهرة أو رادس ولكن في النهاية نجح لاعبو بيراميدز في حسم بطاقة التأهل".

وواصل "التأهل لا يعني التفريط في نقاط باقي مباراتين بدور المجموعات أو اللعب بأقل حماس، سنواصل العمل بكل قوة وتركيز لحصد الست نقاط المتبقية. أوجه التحية للاعبين على الروح العالية واللعب بكل قوة حتى حسم التأهل".

واستكمل "خروج رمضان صبحي باكيا كان بسبب الخوف والقلق من أن تكون الإصابة كبيرة، الوضع مطمئن واللاعب خضع لفحص مبدئي من الجهاز الطبي الذي أكد عدم وجود تورم في الركبة أو إصابة بالغة. ولكن في نفس الوقت لا يمكن تأكيد مدى قوتها إلا بعد الخضوع للفحوصات الطبية الشاملة والأشعة بعد العودة من تونس إلى القاهرة".

وأتم "رمضان سيغيب عن مواجهة أهلي طرابلس المقبلة بشكل مبدئي وأتمنى ألا يطول غيابه ويعود سريعا للملاعب".

ورفع بيراميدز رصيده لعشر نقاط في الصدارة ليحسم الصعود لربع النهائي ويودع الصفاقسي المسابقة.

ويلعب بيراميدز مع أهلي طرابلس في الجولة الخامسة من دور المجموعات.