الكونفدرالية - بيراميدز يتعادل مع الصفاقسي ويحسم التأهل لدور الـ8

الأحد، 13 مارس 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الصفاقسي

تأهل بيراميدز لدور الـ8 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثالث على التوالي، بعدما تعادل خارج ملعبه مع الصفاقسي التونسي بهدف لكل فريق.

وتعادل بيراميدز مع الصفاقسي في المباراة التي أقيمت بملعب رادس، ضمن الجولة الرابعة لمجموعات البطولة.

ليصل إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطة عن أهلي طرابلس الليبي صاحب المركز الثاني.

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ويظل الصفاقسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي أخيرا زاناكو الزامبي دون نقاط.

وتبقى أفضلية المواجهات المباشرة بين بيراميدز والصفاقسي للفريق المصري، الذي فاز على الصفاقسي في القاهرة بهدف دون رد وتعادل معه في تونس.

جاءت المباراة متوسطة المستوى ورغم محاولات الصفاقسي للتسجيل أولا في شباك بيراميدز إلا أن الفريق التونسي لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى شريف إكرامي.

وتلقى بيراميدز ضربة قوية بعدما تعرض رمضان صبحي للإصابة في الركبة، ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه عبد الله السعيد في الدقيقة 39.

وسجل بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة 44 عن طريق لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي، بعدما انطلق بالكرة نحو مرمى الصفاقسي وسدد على يسار الحارس بطريقة متقنة.

ونجح الصفاقسي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 بضربة رأسية للمهاجم فراس شواط.

ويلتقي بيراميدز مع أهلي طرابلس الليبي يوم 20 مارس الجاري.

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