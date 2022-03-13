بيراميدز يكشف التشخصي المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي

الأحد، 13 مارس 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن إصابة رمضان صبحي على مستوى الركبة كتشخيص مبدئي.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وخرج رمضان صبحي باكيا في الدقيقة 39 بسبب الإصابة وشارك عبد الله السعيد بدلا منه.

وكشف المنيري في تصريحات لمركز بيراميدز الإعلامي:"التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي عبارة عن إصابة على مستوى الركبة".

أخبار متعلقة
تشكيل بيراميدز - ثلاثي دفاعي أمام الصفاقسي.. ولاكاي يقود الهجوم الكونفدرالية - مجموعة بيراميدز.. أهلي طرابلس يقصي زاناكو بفوز مثير موسيماني: أحيانا أطلب إراحة اللاعبين لكن لم أفعل ذلك ضد بيراميدز.. وأريد أن أكون طماع قائمة بيراميدز - عودة عاطفية لـ فخر الدين بن يوسف ضد الصفاقسي.. وغياب دونجا

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز "لا يمكن الحكم النهائي إلا بآشعة على الموضع الذي أصيب".

وأضاف المنيري "رمضان صبحي سيخضع لآشعة وفحوصات طبية بعد عودة البعثة غدا من تونس من أجل مزيد من الاطمئنان على اللاعب".

وكان بيراميدز قد خرج من الشوط الأول بالتقدم بهدف دون مقابل سجله وليد الكرتي.

وفي الشوط الثاني نجح فراس شواط في معادلة النتيجة بكرة رأسية.

بيراميدز رمضان صبحي الكونفدرالية
نرشح لكم
الكونفدرالية - بيراميدز يتعادل مع الصفاقسي ويحسم التأهل لدور الـ8 الشعباني: لا بديل عن الفوز في ملعبك.. وفضلنا دفع مستحقات اللاعبين على الصفقات انتهت في الكونفدرالية - الصفاقسي (1)-(1) بيراميدز.. تأهل جديد تشكيل بيراميدز - ثلاثي دفاعي أمام الصفاقسي.. ولاكاي يقود الهجوم الكونفدرالية - في الدقائق الأخيرة.. المصري ينقض على الصدارة بالفوز على أوتوهو انتهت في الكونفدرالية - المصري (1) - (0) أوتوهو.. الصدارة الكونفدرالية - مجموعة المصري.. مازيمبي ينتزع تعادلا قاتلا أمام القطن تشكيل المصري – الجلاصي وجريندو ومرعي يهاجمون أوتوهو دويو
أخر الأخبار
الكونفدرالية - بيراميدز يتعادل مع الصفاقسي ويحسم التأهل لدور الـ8 22 دقيقة | الكونفدرالية
محرز: ضغط ليفربول يجعلنا أكثر جوعا للفوز بمبارياتنا 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يكشف التشخصي المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 37 دقيقة | الكونفدرالية
كرة طائرة - الأهلي يعزز صدارة الدوري دون خسارة أي شوط بعد الفوز على الزمالك 48 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: الزلزولي قد يغيب عن مواجهة الكونغو الديمقراطية ساعة | حلم المونديال
مباشر في إسبانيا - برشلونة (3) - (0) أوساسونا.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
زياش ومزراوي يرفضان تلبية دعوة منتخب المغرب ويوضحان الأسباب ساعة | حلم المونديال
عودة هالاند.. بوروسيا دورتموند يهزم أرمينيا بيلفيلد ويواصل ملاحقة بايرن ميونيخ ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - مصير الأبيض ليس في يده