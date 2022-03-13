تقرير: الزلزولي قد يغيب عن مواجهة الكونغو الديمقراطية

الأحد، 13 مارس 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي - برشلونة

قد يغيب عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة الإسباني عن مباراتي المنتخب المغربي ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2022 أواخر هذا الشهر.

وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن قبل ساعات استدعاء الثلاثي، حكيم زياش نجم تشيلسي، ونصير مزراوي ظهير أياكس، وعبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة، للقائمة الأولية لأسود الأطلس لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

لكن الثنائي الأول رفض الدعوة، فيما لم يصرح الزلزولي بأي شيء حول الاستدعاء المغربي إلى الآن.

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وأشارت تقارير إسبانية إلى أن الزلزولي يعاني من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة غير محددة.

وقد لا يلحق الزلزولي بمواجهته الكونغو الديمقراطية في حالة عدم الشفاء من الإصابة.

قبل أيام، نشر الزلزولي صاحب الجنسيتين المغربية والإسبانية صورته بقميص منتخب المغرب.

وألمح الزلزولي إلى اقتراب تمثيله لمنتخب المغرب وذلك قبل أسبوعين فقط من مواجهتي الكونغو الديمقراطية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ونشر الزلزولي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة له بقميص منتخب المغرب وكتب عليها "قريبا".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد حاول ضم الزلزولي في أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون لكن اللاعب استمر مع برشلونة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يحاول إقناع الزلزولي لتمثيل منتخب إسبانيا.

وفقد الزلزولي مكانه في فريق برشلونة خلال الفترة الماضية بعد إنضمام صفقات جديدة مثل إيميريك أوباميانج وفيران توريس وأداما تراوري.

ويحل المنتخب المغربي ضيفا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 25 مارس في لقاء الذهاب بملعب الشهداء.

فيما يقام الإياب بملعب محمد الخامس يوم 29، من أجل تذكرة مؤهلة للمونديال.

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