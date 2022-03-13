انتهت في الكونفدرالية - الصفاقسي (1)-(1) بيراميدز.. تأهل جديد
الأحد، 13 مارس 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الصفاقسي التونسي ضد بيراميدز في الجولة الرابعة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 54: هدف التعادل برأسية من فراس شواط
ق 46: إنذار لعلي جبر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز
ق 44: جووووول وليد الكرتي والأول لبيراميدز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
ق 39: خروج رمضان صبحي للإصابة ونزول عبد الله السعيد
ق 32: إكرامي ينقذ ركنية خطيرة
انطلاق المباراة
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