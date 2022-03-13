تشكيل بيراميدز - ثلاثي دفاعي أمام الصفاقسي.. ولاكاي يقود الهجوم

اعتمد إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز على ثلاثي دفاعي لفريقه في مواجهة الصفاقسي التونسي.

ويلعب بيراميدز ضد الصفاقسي في الجولة الرابعة من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: حسين السيد - أسامة جلال - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مهدي سليمان - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد حمدي - فخر الدين بن يوسف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن أهلي طرابلس الليبي المتصدر.

ويأتي الصفاقسي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.