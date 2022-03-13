الكونفدرالية - في الدقائق الأخيرة.. المصري ينقض على الصدارة بالفوز على أوتوهو

الأحد، 13 مارس 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

المصري × أوتوهو

تغلب المصري على ضيفه أوتوهو دويو الكونغولي في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

سجل حسن علي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.

بذلك يرفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بأفضلية المواجهات المباشرة على مازيمبي، بينما يحتل أوتوهو المركز الثالث بـ4 نقاط، ويتذيل القطن الكاميروني هذه المجموعة بـ3 نقاط.

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بداية هادئة

البداية أتت بركلة حرة من حسن علي في الدقيقة 13 ولكن العرضية لم تصل إلى أي من لاعبي المصري ليمسك بها حارس أوتوهو.

وفي الدقيقة 17 حاول الضيوف بواسطة موهينديكي الذي سدد، ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرمى.

عاود محمد عبد اللطيف "جريندو" المحاولة في الدقيقة 19 بتسديدة تصدى لها الحارس إلى ركنية.

وفي الدقيقة 24 سدد حسن علي من عرضية ولكن أبعدها المدافع ديمتري بيسكي.

الأخطر

سدد حسن علي كرة خطرة للغاية في الدقيقة 28 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 36 سدد عمرو مرعي رأسية من ركلة حرة ولكن بجوار القائم.

وكاد المصري أن يقتنص الانتصار قبل نهاية الشوط الأول، ولكن الحارس حول تسديدة عمرو مرعي إلى ركنية، قبل أن تصل الكرة إلى جريندو في الدقيقة الأخيرة ولكن تصدى لها الحارس.

هدف طال انتظاره

سدد إلياس الجلاصي ركلة حرة في الدقيقة 54 ولكن تصدى لها الحارس، وتلاه عمرو مرعي في الدقيقة التالية برأسية جديدة ولكن بجوار القائم.

وأجرى معين الشعباني مدرب المصري التبديل الأول في الدقيقة 61 بنزول محمد عنتر بدلا من عمرو موسى.

وفي الدقيقة 71 حل أوستن أموتو بدلا من عمرو مرعي، وأتته الفرصة الأولى في الدقيقة 73 بعد عرضية من أحمد شديد قناوي، ولكن حولها بالرأس إلى جوار القائم.

وحاول محمد عنتر بانطلاقة في الدقيقة 75 ليسدد كرة خرجت من الملعب.

وأخيرا في الدقيقة 84 سجل حسن علي هدف الانتصار بعد عرضية أرضية من كريم العراقي.

بذلك يرفع المصري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بأفضلية المواجهات المباشرة على مازيمبي، بينما يحتل أوتوهو المركز الثالث بـ4 نقاط، ويتذيل القطن الكاميروني هذه المجموعة بـ3 نقاط.

المصري أوتوهو الكونفدرالية
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