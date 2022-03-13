دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع بترو أتليتكو.. القنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث وقبل الأخير برصيد نقطتين.

وفقد الزمالك فرصه في الصعود لربع النهائي بعد هزيمتين أمام الوداد وتعادلين أمام بترو أتليكو وساجرادا.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.

وتقام المباراة يوم السبت 19 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.

وتبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 أو 4 في انتظار التأكيد الأخير.