دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع بترو أتليتكو.. القنوات الناقلة
الأحد، 13 مارس 2022 - 19:24
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.
ويتواجد الزمالك في المركز الثالث وقبل الأخير برصيد نقطتين.
وفقد الزمالك فرصه في الصعود لربع النهائي بعد هزيمتين أمام الوداد وتعادلين أمام بترو أتليكو وساجرادا.
ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.
وتقام المباراة يوم السبت 19 مارس.
ويلعب اللقاء على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.
وتبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 أو 4 في انتظار التأكيد الأخير.
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