مران الزمالك - شيكابالا يواصل برنامجه التأهيلي.. وجلسة مطولة بين فيريرا واللاعبين

الأحد، 13 مارس 2022 - 18:50

كتب : إبراهيم رمضان

إحماء فريق الزمالك قبل مواجهة الجونة

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء السابق أمام الوداد والأخطاء التي وقع فيها.

وطالب المدرب البرتغالي، اللاعبين بالتركيز والعمل الجاد والالتزام بالتعليمات المطلوبة منهم.

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ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة الوداد الأخيرة فقرة تدريبات تأهيلية تحت إشراف أندريه سوزا مدرب الأحمال.

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق أداء برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في عضلة السمانة.

ولم يشارك شيكابالا في المران الجماعي واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

كما عقد فيريرا جلسة سريعة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي خلال مران اليوم الأحد.

وخاض عمر السعيد مهاجم الفريق فقرة تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة فيريرا فقرة تدريبات بدنية خاصة لثلاثي الشباب محمد طارق ويوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد خلال المران.

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