جناح بايرن يوجه رسالة إلى ليفربول حول تمديد عقد محمد صلاح

الأحد، 13 مارس 2022 - 18:49

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في ليدز

وجه ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الشاب رسالة لإدارة ليفربول بضرورة التمسك بمحمد صلاح هداف الفريق ودفع الراتب الذي يريده.

ألفونسو ديفيز

النادي : بايرن ميونيخ

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ليفربول يحاول تمديد عقد صلاح في الوقت الحالي، لكنه لم ينجح في ذلك، في ظل التعاقد الذي ينتهي بينهما في صيف 2023.

وقال ديفيز في تصريحات نقلتها جريدة ميرور: "لقد رفض محمد صلاح عرض عقد ليفربول الأخير لكنه لا ينوي ترك النادي".

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وأضاف في رسالته لإدارة ليفربول "يريد محمد صلاح البقاء لكنه رفض العرض الأخير. أعطوا صلاح الأموال التي يريدها"

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توقف المفاوضات بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس من جانب، وبين نادي ليفربول من الجانب الآخر.

وقال رومانو إن صلاح ووكيله لا يملكان أي نية لقبول عرض ليفربول الحالي لتجديد العقد، حيث فشلت المفاوضات منذ ديسمبر الماضي ولا تزال الأمور متوقفة عند هذا الحد.

وذكر الصحفي ذاته أن أولولية صلاح هي البقاء في ليفربول، ولكن ليس في الظروف الحالية على حد تعبيره، وبالتالي تتوقف الأمور على خطوة ليفربول التالية.

ويأتي ذلك بعد حديث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن الوضع الحالي لمسألة تجديد عقد النجم المصري، والذي سينتهي في يونيو 2023.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل يومين: "يتوقع صلاح أن يكون هذا النادي طموحا، لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، إنه قراره، كل شيء على ما يرام من وجهة نظري"..

وأضاف "ولم يحدث أي شيء آخر لا بالتوقيع أو رفض التجديد، علينا فقط الانتظار ولا داعي للاندفاع".

بعد تصريحات كلوب نشر رامي عباس تغريدة جاءت على النحو التالي:

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ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 238 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

محمد صلاح ليفربول ألفونسو ديفيز بايرن ميونيخ
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