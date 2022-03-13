هافرتز: نقدم كل ما لدينا من أجل جماهير تشيلسي بعد الأزمة الأخيرة.. ولم أتعمد إصابة بيرن

أوضح الألماني كاي هافرتز مهاجم تشيلسي أن الفريق يقدم كل ما لديه من أجل المشجعين بعد الأزمة الأخيرة مشيرا إلى أنه لم يتعمد إصابة دان بيرن مدافع نيوكاسل.

وفاز تشيلسي على نيوكاسل بهدف دون رد سجله هافرتز في الدقيقة 89 من صناعة جورجينو.

وقال هافرتز في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: كان من المدهش أن أسجل هدفا في الدقيقة الأخيرة بهذا الشكل".

وأضاف "كان الأمر صعبا للغاية، نيوكاسل جعل المباراة صعبة في الشوط الأول ولكننا تحدثنا بين شوطي المباراة وفي النهاية كان الأمر رائعا بالنسبة لنا".

وتابع عن التدخل مع دان بيرن "الناس يعرفون أنني لست اللاعب الذي يفعل أشياء مثل هذه. يبلغ طوله سبعة وثمانية أقدام ويجب أن أقفز ضده، يجب عليك استخدام الذراعين للقفز وعندما أقفز يكون أعلى مني، لذا فهو صعب".

وتدخل كاي هافرتز بقوة في كرة مشتركة مع دان بيرن تلقى بعدها العلاج وراجعت تقنية الفيديو البطاقة الحمراء المحتملة، ودخل الثنائي في شجار بعدها.

وواصل "أستطيع أن أقول آسف لأنني رأيت أنه مصاب ويشعر بالسوء، لكن لا يمكنك إخباري أنني فعلت ذلك عن قصد".

وأتم حول الوضع بعد فرض العقوبات على رومان أبراموفيتش "ألأمر صعب، نحن اللاعبون محظوظون بالتدريب والاستمرار في القيام بما نحبه. نشعر بالأسف تجاه الجميع. المشجعون والعمال وليس فقط نحن المحترفين. إنه وقت عصيب للجميع. نحاول أن نقدم كل شيء لهم في الوقت الحالي من أجل المشجعين".

ويلعب تشيلسي مع ليل الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبأ بعد فوز البلوز في الذهاب بهدفين دون رد على ملعب ستامفورد بريدج.