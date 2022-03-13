بعد موافقة الصحة السودانية.. الهلال يخاطب كاف لحضور 25 ألف مشجع لمواجهة صنداونز

الأحد، 13 مارس 2022 - 18:23

كتب : محمد عبد العظيم

المريخ × الهلال

حصل نادي الهلال على موافقة وزارة الصحة السودانية لحضور 25 ألف مشجع لمواجهة صنداونز.

ويستضيف الهلال السوداني فريق صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ملعب الهلال بأم درمان في الثالثة عصرا.

وكشف نادي الهلال أنه تحصل على موافقة بحضور 25 ألف مشجع لمباراة صنداونز مع الالتزام باشتراطات معينة.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن الاشتراطات هي التباعد بين الجمهور داخل الاستاد وتوفير التعقيم أمام البوابات، ولبس الكمامات لكل الجمهور داخل الاستاد.

وتقدم الهلال بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للحصول على طلبه بدخول الجماهير للمباراة.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الأهلي والمريخ بينما صنداونز في الصدارة منفردا بـ 10 نقاط.

ويتنافس الهلال مع فريقي الأهلي والمريخ على بطاقة التأهل الثانية إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا الهلال صنداونز
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