انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) - (0) ليستر سيتي
الأحد، 13 مارس 2022 - 18:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال مع ليستر سيتي في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 48 نقطة من 25 مباراة.
ويتواجد ليستر سيتي في المركز 12 برصيد 33 نقطة من 25 مباراة.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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نهاية المباراة
ق77: دخول سميث رو وخروج جابريل مارتينيلي
ق58: جووووووول تاني عن طريق لاكازيت من ضربة جزاء
ق57: ضربة جزاء لأرسنال بعد لمسة يد على سوينجو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36: رامسديل يتعملق أمام رأسية هيرفي بارنز
ق18: تسديدة من توماس بارتي تصطدم بالعارضة
ق11: جووووووووول أول من توماس بارتي برأسية بعد عرضية مارتينيلي
ق7: مطالبات بركلة جزاء
بداية المباراة
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