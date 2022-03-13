تشيلسي يسقط نيوكاسل في الرمق الأخير.. وست هام يحقق فوزا مثيرا على أستون فيلا

تغلب تشيلسي على ضيفه نيوكاسل بهدف نظيف في الوقت القاتل، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الإنجليزي.

وكاد كاي هافيرتز لاعب تشيلسي أن يتعرض لبطاقة حمراء في الدقيقة 40 عقب تدخل عنيف، إلا أن الحكم اكتفى بالإنذار عقب مراجعة تقنية الفيديو.

وطالب تشيلسي بركلة جزاء في الدقيقة 63، ولكن مراجعة الفيديو نفت وجودها.

أجرى توماس توخيل مدرب البلوز أول تبديلاته بنزول ماتيو كوفاسيتش وروميلو لوكاكو بدلا من تيمو فيرنر وميسون ماونت.

وفي الدقيقة 77 حاول هافيرتز بتسديدة تصدى لها مارتن دوبرافكا، وفي الدقيقة 78 حل كريستيان بوليسيتش بدلا من مالانج سار.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 89 بعد تمريرة من جورجينيو وصلت إلى هافيرتز ليسجل في المرمى وينتزع النقاط لصاحل البلوز.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

في الجولة ذاتها تغلب وست هام يونايتد على ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل أندري يارمولينكو وبابلو فورنالس هدفي وست هام في الدقيقتين 70 و82، بينما سجل جاكوب رامسي هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 90.

ويحتل وست هام المركز الخامس بـ48 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز التاسع بـ36 نقطة.

وفاز واتفورد على مضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل له كوتشو في الدقيقتين 14 و34، بينما قلص محمد اليونسي الفارق في الدقيقة 45.

وبذلك يتجمد رصيد ساوثامبتون عند 35 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع واتفورد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفاز ولفرهامبتون على إيفرتون بهدف نظيف سجله كونور كودي في الدقيقة 49.

الفوز رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وأخيرا فاز ليدز يونايتد على نورويتش بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل له رودريجو في الدقيقة 14 وجو جلهاردت في الدقيقة 94، بينما سجل كيني مكلين هدف نورويتش الوحيد في الدقيقة 91.

بذلك يرفع ليدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر، ويواصل نورويتش تذيله لجدول الترتيب بـ17 نقطة.