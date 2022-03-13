تشيلسي يسقط نيوكاسل في الرمق الأخير.. وست هام يحقق فوزا مثيرا على أستون فيلا

الأحد، 13 مارس 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - تشيلسي

تغلب تشيلسي على ضيفه نيوكاسل بهدف نظيف في الوقت القاتل، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الإنجليزي.

وكاد كاي هافيرتز لاعب تشيلسي أن يتعرض لبطاقة حمراء في الدقيقة 40 عقب تدخل عنيف، إلا أن الحكم اكتفى بالإنذار عقب مراجعة تقنية الفيديو.

وطالب تشيلسي بركلة جزاء في الدقيقة 63، ولكن مراجعة الفيديو نفت وجودها.

أخبار متعلقة
فينجر: محمد صلاح مزيج بين رونالدو وميسي.. ويستحق ما يطلبه تقييم محمد صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية وسط صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار.. باريس سان جيرمان يهزم بوردو بثلاثية

أجرى توماس توخيل مدرب البلوز أول تبديلاته بنزول ماتيو كوفاسيتش وروميلو لوكاكو بدلا من تيمو فيرنر وميسون ماونت.

وفي الدقيقة 77 حاول هافيرتز بتسديدة تصدى لها مارتن دوبرافكا، وفي الدقيقة 78 حل كريستيان بوليسيتش بدلا من مالانج سار.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 89 بعد تمريرة من جورجينيو وصلت إلى هافيرتز ليسجل في المرمى وينتزع النقاط لصاحل البلوز.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

في الجولة ذاتها تغلب وست هام يونايتد على ضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل أندري يارمولينكو وبابلو فورنالس هدفي وست هام في الدقيقتين 70 و82، بينما سجل جاكوب رامسي هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 90.

ويحتل وست هام المركز الخامس بـ48 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز التاسع بـ36 نقطة.

وفاز واتفورد على مضيفه ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل له كوتشو في الدقيقتين 14 و34، بينما قلص محمد اليونسي الفارق في الدقيقة 45.

وبذلك يتجمد رصيد ساوثامبتون عند 35 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع واتفورد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفاز ولفرهامبتون على إيفرتون بهدف نظيف سجله كونور كودي في الدقيقة 49.

الفوز رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

وأخيرا فاز ليدز يونايتد على نورويتش بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل له رودريجو في الدقيقة 14 وجو جلهاردت في الدقيقة 94، بينما سجل كيني مكلين هدف نورويتش الوحيد في الدقيقة 91.

بذلك يرفع ليدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر، ويواصل نورويتش تذيله لجدول الترتيب بـ17 نقطة.

تشيلسي نيوكاسل يونايتد ليدز يونايتد وست هام يونايتد أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
محرز: ضغط ليفربول يجعلنا أكثر جوعا للفوز بمبارياتنا كلوب: لويس دياز لم يقدم كل ما لديه حتى الآن.. وهذه أسباب تأقلمه السريع معنا أرسنال يستعيد المركز الرابع بثنائية أمام ليستر سيتي جناح بايرن يوجه رسالة إلى ليفربول حول تمديد عقد محمد صلاح هافرتز: نقدم كل ما لدينا من أجل جماهير تشيلسي بعد الأزمة الأخيرة.. ولم أتعمد إصابة بيرن انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) - (0) ليستر سيتي فينجر: محمد صلاح مزيج بين رونالدو وميسي.. ويستحق ما يطلبه تشكيل الدوري الإنجليزي - أرتيتا بخطته المعتادة مع أرسنال.. وإيهيناتشو يعوض غياب فاردي
أخر الأخبار
بوكيتينو يعلق على صافرات الاستهجان ضد ميسي ونيمار 29 دقيقة | الدوري الفرنسي
كرة طائرة - ترتيب مجموعة الدوري ومواجهات النظام الجديد للمسابقة 29 دقيقة | رياضات أخرى
توريس وديمبيلي وأوباميانج.. برشلونة يدك أوساسونا بأربعة أهداف 39 دقيقة | الدوري الإسباني
التعثر الخامس في أخر ست مباريات.. إنتر يتعادل مع تورينو ويفقد صدارة الدوري 47 دقيقة | الدوري الإيطالي
محمود علاء: أكرر اعتذاري لجمهور الزمالك الذي صنع اسمي.. وأعرف أنهم يحبونني 57 دقيقة | الدوري المصري
عودة هونتيلار إلى أياكس ساعة | أوروبا
إيهاب جلال: تأهل بيراميدز لـ ربع النهائي لا يعني التهاون.. وهذا موقف رمضان صبحي ساعة | الكونفدرالية
أحمد مرتضى: أشكر اللاعبين الراحلين عن الزمالك.. وأؤيد قرارات الإدارة بعد انقسام الفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - مصير الأبيض ليس في يده