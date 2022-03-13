فينجر: محمد صلاح مزيج بين رونالدو وميسي.. ويستحق ما يطلبه

الأحد، 13 مارس 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول نورويتش

وصف أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق محمد صلاح نجم ليفربول بأنه مزيج بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ليفربول يحاول تمديد عقد صلاح في الوقت الحالي، لكنه لم ينجح في ذلك، في ظل التعاقد الذي ينتهي بينهما في صيف 2023.

وقال فينجر لشبكة beIN sports: "عليك النظر إلى تاريخ اللاعب مع الإصابات، إذا كان جيدا ولا يفوت أي مباراة بسبب الإصابة، فعليك دفع 400 ألف جنيه استرليني له كراتب أسبوعي".

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وأضاف "لو كان يتمتع بالسرعة بعد الثلاثين ادفع له ما يريد، أما إذا ثقلت حركته لا تفعل ذلك".

وأكمل المدرب الفرنسي "في حالة محمد صلاح فعليك أن تفعل ذلك، فهو مزيج بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

وتابع "لقد تحسن كثيرا في لمسته الأخيرة، لقد كان أفضل لاعب في العالم في الفترة من أغسطس الماضي وحتى كأس الأمم الإفريقية، لقد ظهر بشكل استثنائي هذا الموسم".

وأتم "لا أعتقد أن ليفربول يريد فقدان صلاح أو ساديو ماني، لأنهما أصبحا نجوما بعد الوصول إلى النادي، وأصبحا جزءا من تاريخه".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 238 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

محمد صلاح ليفربول أرسين فينجر
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