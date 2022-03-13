انتهت في الكونفدرالية - المصري (1) - (0) أوتوهو.. الصدارة

الأحد، 13 مارس 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

المصري × أوتوهو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وأوتوهو الكونغولي في الجولة الرابعة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل المصري المركز الثالث مؤقتا بـ4 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن أوتوهو، بينما يتصدر مازيمبي المجموعة بـ7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق 84 جووووووووووووول حسن علي يسجل هدف الفوز بعد عرضية من كريم العراقي

ق 75 عنتر يتوغل ويسدد ولكن تمر الكرة خارج الملعب

ق 73 أوستن أموتو يسدد ولكن بجوار القائم بعد عرضية من أحمد شديد قناوي

ق 71 أوستن أموتو بدلا من عمرو مرعي

ق 61 التبديل الأول في صفوف المصري بنزول محمد عنتر بدلا من عمرو موسى

ق 55 رأسية من عمرو مرعي ولكن بجوار القائم

ق 54 إلياس الجلاصي يسدد ركلة حرة ولكن الحارس يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2 جريندو يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 45 فرصة خطيرة للمصري عن طريق عمرو مرعي ولكن الحارس يحولها إلى ركنية

ق 43 تسديدة من أوتوهو تمر بلا خطورة

ق 36 عمرو مرعي يتلقى الركلة الحرة ويسدد بالرأس ولكن بجوار القائم

ق 28 حسن علي يسدد ولكن في القائم!

ق 24 عرضية خطيرة تصل إلى حسن علي الذي سدد ولكن أبعدها المدافع ديمتري بيسكي

ق 19 جريندو يحاول التسديد ولكن الحارس يتصدى إلى ركنية

ق 17 موهينديكي يسدد ولكن الكرة تمر بعيدا عن المرمى

ق 13 ركلة حرة من حسن علي ولكن العرضية لا تصل إلى أي من لاعبي المصري ويمسك بها حارس أوتوهو

بداية المباراة

المصري الكونفدرالية أوتوهو
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