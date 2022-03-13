تشكيل الدوري الإنجليزي - أرتيتا بخطته المعتادة مع أرسنال.. وإيهيناتشو يعوض غياب فاردي

الأحد، 13 مارس 2022 - 17:37

كتب : FilGoal

جابريال مانجاليس يحتفل بهدف أرسنال في ليستر سيتي

أعلن مايكل أرتيتا وبرانن رودجرز تشيلي أرسنال وليستر سيتي لمواجهة الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 48 نقطة من 25 مباراة.

ويتواجد ليستر سيتي في المركز 12 برصيد 33 نقطة من 25 مباراة.

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وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: كيران تيرني - بن وايت - جابريل - سيدريك سواريس

خط الوسط: جرانيت تشاكا - توماس بارتي

أمامهما : جابريل مارتينيلي - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: توماس - شالار سوينجو - دانييل أمارتي - ريكاردو بيريرا

خط الوسط: نامباليس ميندي - كيرنان ديوسبري هال - مارك ألبرايتون - جيمس ماديسون - هيرفي بارنز

خط الهجوم: كيليشي إيهيناتشو

أرسنال أرسنال،ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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