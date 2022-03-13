تشكيل الدوري الإنجليزي - أرتيتا بخطته المعتادة مع أرسنال.. وإيهيناتشو يعوض غياب فاردي

فينجر: محمد صلاح مزيج بين رونالدو وميسي.. ويستحق ما يطلبه

تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

انتهت في إنجلترا - تشيلسي (1)(0) نيوكاسل

رونالدو بعد ثلاثية توتنام: لا توجد حدود لـ مانشستر يونايتد

كونتي: لولا رونالدو لما كانت ليلة سعيدة على مانشستر يونايتد

رانجنيك: أظهرنا ردة فعل قوية بعد الديربي.. ورونالدو لعب المباراة الأفضل له