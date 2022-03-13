تشكيل المصري – الجلاصي وجريندو ومرعي يهاجمون أوتوهو دويو

أعلن معين الشعباني المدير الفني للمصري عن تشكيل فريقه لمباراة الجولة الرابعة للكونفدرالية، ضد أوتوهو دويو ممثل الكونغو برازافيل.

ويقود عمرو مرعي هجوم الفريق البورسعيدي، بمعاونة جريندو وحسن علي، وإلياس الجلاصي.

وضم تشكيل المصري كل من..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – ياسر حمد – هيثم العيوني – أحمد شديد قناوي

الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – إلياس الجلاصي – محمد جريندو – حسن علي

الهجوم: عمرو مرعي

البدلاء: عصام ثروت – إسلام صلاح – حجاج عويس – محمد عنتر – إيزي إيميكا – أحمد شوشة – أسامة الجزار – حسين رجب – أوستين أموتو

ويحتل المصري المركز الثالث في المجموعة بـ 4 نقاط وهو نفس رصيد أوتوهو دويو، بعد تعادل القطن الكاميروني مع مازيمبي 2-2 في نفس الجولة.

ويتصدر مازيمبي المجموعة بـ 7 نقاط، فيما يتذيلها القطن بـ 3 نقاط.