انتهت في إنجلترا - تشيلسي (1)(0) نيوكاسل

تابع مباشرة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق90: جوووووووووووووول الأول من هافرتز

ق63: دخلو لوكاكو كوفاسيتش وخروج ماونت وفيرنر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20: سيطرة واستحواذ من تشيلسي دون خطورة

بداية المباراة