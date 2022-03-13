انتهت في إنجلترا - تشيلسي (1)(0) نيوكاسل

الأحد، 13 مارس 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

تشيلسي - نيوكاسل

تابع مباشرة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق90: جوووووووووووووول الأول من هافرتز

ق63: دخلو لوكاكو كوفاسيتش وخروج ماونت وفيرنر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20: سيطرة واستحواذ من تشيلسي دون خطورة

بداية المباراة

تشيلسي نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
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