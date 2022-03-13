انتهت في إنجلترا - تشيلسي (1)(0) نيوكاسل
الأحد، 13 مارس 2022 - 16:02
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق90: جوووووووووووووول الأول من هافرتز
ق63: دخلو لوكاكو كوفاسيتش وخروج ماونت وفيرنر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق20: سيطرة واستحواذ من تشيلسي دون خطورة
بداية المباراة
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