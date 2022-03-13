انتهت الكونفدرالية - مجموعة بيراميدز.. زاناكو (2)(3) الأهلي الليبي

تابع مباشرة مباراة زاناكو وأهلي طرابلس اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط مقابل 6 لأهلي طرابلس و3 للصفاقسي ولا رصيد لزاناكو.

اضغط هنا لتتابع المباراة

---

ق.12 جووول الأهلي الليبي يتقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء بواسطة محمد الفقية

بداية المباراة