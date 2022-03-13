انتهت الكونفدرالية - مجموعة المصري.. القطن (2)(2) مازيمبي
الأحد، 13 مارس 2022 - 14:42
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة القطن ومازيمبي اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.
ويتصدر مازيمبي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط مقابل 4 للمصري وأوتوهو و2 للقطن.
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بداية المباراة
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