انتهت الكونفدرالية - مجموعة المصري.. القطن (2)(2) مازيمبي

الأحد، 13 مارس 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

جريندو - المصري - القطن الكاميروني - الكونفدرالية

تابع مباشرة مباراة القطن ومازيمبي اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

ويتصدر مازيمبي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط مقابل 4 للمصري وأوتوهو و2 للقطن.

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بداية المباراة

القطن مازيمبي المصري الكونفدرالية
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