انتهت الكونفدرالية - مجموعة المصري.. القطن (2)(2) مازيمبي

تابع مباشرة مباراة القطن ومازيمبي اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

ويتصدر مازيمبي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط مقابل 4 للمصري وأوتوهو و2 للقطن.

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بداية المباراة