الكورة مع realme - أحمد عز يحلل خسارة الأهلي أمام صنداونز

الأحد، 13 مارس 2022 - 12:46

كتب : FilGoal

أحمد عز - أحمد فوزي

خسر الأهلي ذهابًا وإيابًا أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، ليعقّد موقفه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فما سبب الهزيمة وكيف يتصرف بيتسو موسيماني؟

ذلك ما يشرحه أحمد عز الدين في الحلقة الجديدة من الكورة مع realme أثناء حلوله ضيفًا على أحمد فوزي العريان.

شاهد الحلقة كاملة

الكورة مع realme الأهلي موسيماني دوري أبطال إفريقيا
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