وكيله: عقد الجزيري مع الزمالك مستمر حتى 2024.. ورغبة إماراتية في ضمه
الأحد، 13 مارس 2022 - 11:01
كتب : FilGoal
كشف حازم فتوح وكيل سيف الجزيري مهاجم الزمالك، عن وجود رغبة من بعض الأندية الإماراتية في ضم اللاعب.
سيف الدين الجزيري
النادي : الزمالك
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن عرض اللاعب للبيع، ضمن حزمة قرارات شملت عدم التجديد لبعض اللاعبين بعد الخسارة من الوداد المغربي وتوديع دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)
وقال فتوح عبر قناة الحياة: "عقد الجزيري مع الزمالك مستمر حتى 2024. هو هداف كأس العرب ولاعب دولي مع منتخب تونس".
وأوضح "ناقشنا مستقبله في جلسة ودية معه ومع محاميه علاء أباظة لمناقشة مستقبله".
وكشف "أندية كبيرة في الإمارات لديها رغبة في ضمه، وسنحدد آلية عقد تلك الصفقة في الفترة المقبلة".
وسجل الجزيري هدفا واحدا في 15 مباراة مع الزمالك هذا الموسم.
نرشح لكم
الكورة مع realme - أحمد عز يحلل خسارة الأهلي أمام صنداونز دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يسقط في 3 دقائق أمام هوريا.. ووفاق سطيف ينتزع المركز الثاني مدرب صنداونز: كايزر تشيفز يحقد علينا.. تعاون مع الأهلي ضدنا وأغلق غرف الملابس أمامنا بترو أتلتيكو يضرب ساجرادا بثلاثية ويتأهل رفقة الوداد.. والزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا محمود علاء يوجه رسالة لجماهير الزمالك موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا دوري أبطال إفريقيا - بدران وبن رمضان.. الترجي يقترب من التأهل بالفوز على النجم الساحلي
أخر الأخبار
وفاة حارس شباب الأهلي 17 دقيقة | مصر