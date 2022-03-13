وكيله: عقد الجزيري مع الزمالك مستمر حتى 2024.. ورغبة إماراتية في ضمه

الأحد، 13 مارس 2022 - 11:01

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري إسلام محارب الزمالك الجونة

كشف حازم فتوح وكيل سيف الجزيري مهاجم الزمالك، عن وجود رغبة من بعض الأندية الإماراتية في ضم اللاعب.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن عرض اللاعب للبيع، ضمن حزمة قرارات شملت عدم التجديد لبعض اللاعبين بعد الخسارة من الوداد المغربي وتوديع دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال فتوح عبر قناة الحياة: "عقد الجزيري مع الزمالك مستمر حتى 2024. هو هداف كأس العرب ولاعب دولي مع منتخب تونس".

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وأوضح "ناقشنا مستقبله في جلسة ودية معه ومع محاميه علاء أباظة لمناقشة مستقبله".

وكشف "أندية كبيرة في الإمارات لديها رغبة في ضمه، وسنحدد آلية عقد تلك الصفقة في الفترة المقبلة".

وسجل الجزيري هدفا واحدا في 15 مباراة مع الزمالك هذا الموسم.

سيف الجزيري الزمالك
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